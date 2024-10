Giornata delle famiglie al Museo La città apre le porte dei suoi gioielli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Caccia al tesoro, divertenti visite guidate, laboratori creativi e un banchetto etrusco con le ricette di 2000 anni fa. Sono le diverse attività in calendario per la “nazionaleal“ che si celebra in tutta Italia domenica 13 ottobre. Anche quest’anno musei e monumenti dellaaderiscono all’iniziativa e alla lista ormai consolidata composta da Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Cava, Orvieto Underground,etrusco “Claudio Faina“,archeologico nazionale e Torre del Moro si aggiunge anche la Necropoli di Crocefisso del Tufo. Il tema scelto per l’edizione 2024 dall’associazione “al“ che organizza la manifestazione è “Ungreen“ e sarà incentrato sulla sostenibilità in campo culturale. Nei siti di interesse che aderiscono all’iniziativa saranno proposte attività a tema e valorizzate le buone pratiche che vengono adoperate.