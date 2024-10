Genoa Gilardino a rischio esonero? La situazione e il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) La pesante sconfitta nella 7ª giornata del campionato di Serie A potrebbe portare pesanti conseguenze in casa. Il club rossoblù è stato quasi umiliato dall’Atalanta con il netto risultato di 5-1. Il grande protagonista è stato l’ex Retegui, autore di una tripletta. Le altre reti sono state siglate da Ederson e De Roon. La posizione di classifica in casaè delicatissima: in 7 partite la squadra diha collezionato appena 5 punti, frutto di 1 vittoria, due pareggi e 4 sconfitte. La squadra occupa la terzultima posizione e lapotrebbe addirittura peggiorare dopo la gara del Monza. La posizione die il primo nome La posizione di Albertoè inevitabilmente sotto osservazione ma un ribaltone immediato sembra da escludere.