Cucciolo sbranato sulla strada La proprietaria finisce in ospedale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Follo (La Spezia), 5 ottobre 2024 – Si è spenta dopo due giorni di agonia nella clinica veterinaria dove era stata trasportata urgentemente la piccola Anna, undi maltese aggredito da due pastori tedeschi spuntati all’improvviso. La forza dei due cani è stata incontenibile per il batuffolo di pelo candido “sbalzata” come una palla mentre lanel tentativo di proteggerla è caduta terra procurandosi contusioni e una prognosi di 18 giorni di referto. La vicenda è accaduta a Follo sotto gli occhi dei passanti che nulla hanno potuto per fermare la furia dei due cani scappati da un recinto all’insaputa della padrona che è intervenuta quando ormai il dramma si era consumato. La donna è soltanto riuscita a calmare l’impeto dei due pastori quando le condizioni del piccolo Maltese erano ormai disperate.