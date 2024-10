Cassano | L’Inter deve prestare attenzione al Napoli che potrebbe competere per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024)elogia ile Antonio Conte Durante una recente puntata di Viva el Fútbol, Antonio, ex attaccante noto per la sua schiettezza e competenza calcistica, è intervenuto per esprimere parole di elogio sia nei confronti delche di Antonio Conte.ha riconosciuto la qualità e il lavoro del, sottolineando le capacità della squadra partenopea di essere protagonista nel calcio italiano e internazionale. L’ex attaccante ha apprezzato il gioco offensivo della squadra, che è diventato un punto di riferimento nel panorama calcistico europeo. Oltre alha anche espresso un giudizio positivo su Antonio Conte, lodando le sue qualità da allenatore.