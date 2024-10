‘Canzone per il professore’ Poesia di uno sconosciuto per ricordare una tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Piazza Mazzini a Poggibonsi. Camminando è facile imbattersi in fogli bianchi affissi alla colonna centrale all’entrata del parcheggio coperto e all’ingresso della stazione con un testo in versi vergato a penna, in stampatello. In calce una firma illeggibile.per ilè il titolo di questa opera, frutto di una iniziativa estemporanea, che rimanda a una vicenda di poco più di due anni fa che ebbe per teatro proprio quella superficie, sul lato destro per chi esce dalla stazione ferroviaria per poi dirigersi nel centro storico. "Ti dissolvesti in un nulla come polvere al sole": comincia così il componimento in strofe dell’ignoto autore nel ricordo dell’episodio.