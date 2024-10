All’Italia manca la volontà politica di opporsi alla propaganda filorussa (Di sabato 5 ottobre 2024) Nell’ultima settimana, con tre inchieste di Massimiliano Coccia, Linkiesta ha rivelato le strategie più subdole con cui la propaganda filorussa si infiltra in Italia, nelle istituzioni, nei media, nella politica; poi ha ricostruito le triangolazioni che hanno coinvolto il tessuto imprenditoriale – italiano ed europeo – e le falle nei sistemi di sorveglianza che hanno permesso alla Russia di aggirare le sanzioni. Non c’è una strategia unica, ma una pluralità di soggetti dietro alla macchina della propaganda putiniana. E l’Italia è probabilmente il Paese che più di tutti in Europa subisce la fascinazione della Russia. (Di sabato 5 ottobre 2024) Nell’ultima settimana, con tre inchieste di Massimiliano Coccia, Linkiesta ha rivelato le strategie più subdole con cui lasi infiltra in Italia, nelle istituzioni, nei media, nella; poi ha ricostruito le triangolazioni che hanno coinvolto il tessuto imprenditoriale – italiano ed europeo – e le falle nei sistemi di sorveglianza che hanno permessoRussia di aggirare le sanzioni. Non c’è una strategia unica, ma una pluralità di soggetti dietromacchina dellaputiniana. E l’Italia è probabilmente il Paese che più di tutti in Europa subisce la fascinazione della Russia. (Linkiesta.it)

