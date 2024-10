Ucraina | sul tavolo dei negoziati una nuova Berlino Est Ovest

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le sorti della guerra insono appese ad un filo. Le truppe russe hanno assunto il controllo completo della città orientale di Vuhledar. Il comando militare orientale dell’ha confermato di aver ordinato alle truppe di ritirarsi per evitare di essere circondate. Fin dall’inizio della guerra la Russia ha cercato di conquistare questa città chiave per spianarsi la strada a nord e raggiungere snodi di trasporto regionali come Kurakhove e Pokrovsk.guerra/ FOTO ANSANel Donbass dunque la situazione ormai è tragica. Dall’operazione suicida di Kursk, ini russi stanno avanzando con ritmi incessanti da settimane conquistando una città chiave dopo l’altra. Fonti del Financial Times riportano un passo avanti degli Stati Uniti per aprire aicon Mosca.