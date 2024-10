TSF porta I Travagli d’Amore al foyer ridotto del Teatrone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arriva aldel Teatro Nuovo Giovanni da Udine “I” (edito da Antica Zelkova), lettura scenica della “commedia ridicolosa” scritta dal notaio latisanese Marc’Antonio Gattinon e pubblicata nel 1622. Il volume sarà presentato dal professor Paolo Patui, corredata dalle prefazioni di Rienzo Pellegrini, per la parte critico-letteraria, e Pier Mario Vescovo per la storia del teatro e dello spettacolo. L’evento (a ingresso gratuito, l’8 ottobre alle 18.30), parte degli appuntamenti collaterali della Stagione 2024-45 del Teatri Stabil Furlan, non sarà però una presentazione come le altre: assieme a Patui interverrà anche il regista PierPaolo Sovran cui spetterà introdurre gli attori Claudio Moretti che darà voce alla maschera friulana Malacarne, e poi Aldo Sassi (Balanzone), Giuliano Bonanni (Pantalone) e Flavia Valoppi (Violante).