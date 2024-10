Tragedia sulla linea Bologna-Venezia | operaio morto travolto da un treno Sciacallaggio a sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un tragico incidente ha paralizzato la circolazione ferroviariavenerdì il 4 ottobre 2024, causando disagi significativi per i viaggiatori. È accaduto tra Castel Maggiore e San Pietro in Casale,ferroviaria, dove Attilio Franzini, undi 47 anni, ha perso la vitadall’Intercity Roma-Trieste mentre era impegnato in operazioni di manutenzione. Franzini lavorava per la ditta Salcef, appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Il drammatico evento è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 4:30. La circolazione ferroviaria è stata interrotta, causando pesanti disagi, con deviazioni e cancellazioni che hanno coinvolto l’Alta Velocità, gli Intercity e i treni regionali. Soltanto dopo le ore 8, grazie all’intervento dell’autorità giudiziaria, la situazione è tornata lentamente alla normalità.