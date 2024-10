Sciopero Nazionale dei Trasporti Pubblici il 5 Ottobre | Disagi in Molte Città ma Milano Evita lo Stop

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sabato 5è previsto unodeiche potrebbe causare significativialla circolazione in diverseitaliane. L’agitazione coinvolgerà principalmente autobus, tram, metro e treni locali, con specifiche fasce orarie in cui i servizi saranno sospesi. Lodurerà dalle 8:30 alle 17 e riprenderà dalle 20 fino al termine del servizio, lasciando scoperte ampie parti della giornata. Tuttavia, sono previste fasce orarie di garanzia per i viaggiatori, con il servizio regolare assicurato dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo, differenze nelle varieLe modalità dellopotrebbero variare da, e le aziende di trasporto locali hanno invitato i passeggeri a verificare i propri canali informativi per aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio.