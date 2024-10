Sciopero dei trasporti del 5 ottobre | impatto e orari garantiti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 52024, i lavoratori del settoreincroceranno le braccia per unonazionale di 24 ore che coinvolgerà i mezzi pubblici in molte città italiane. La protesta, indetta dai principali sindacati, nasce dalla richiesta di miglioramenti contrattuali, maggior sicurezza per i lavoratori e migliori condizioni di lavoro, in particolare per gli autisti. Locolpirà diverse città, inclusi i principali centri metropolitani come Milano, Roma e Napoli, dove si prevede un fortesul traffico e la mobilità., le fascee garantite Il Ministero delle Infrastrutture e deiha stabilito delle fascee di garanzia per contenere i disagi agli utenti, in particolare durante le ore di punta. Nella maggior parte delle città, il servizio sarà garantito dallonelle fasce dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00.