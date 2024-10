Olimpiadi 2026 prezzi salati San Siro da 260 a 2mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’obiettivo è di 1,6 milioni di biglietti di cui 1,1 milioni da vendere ai semplici appassionati e 500 milaai cosiddetti stakeholders (aziende, sponsor). AlleMilano-Cortinamancano un anno e quattro mesi (la cerimonia di apertura si svolgerà allo stadio di Sanil 6 febbraio) e la Fondazione a Cinque Cerchi inizia a fissare obiettivi edei tagliandi che serviranno per assistere alle gare che si svolgeranno tra Lombardia e Veneto. "Per i Giochi olimpici (6-22 febbraio), ipartiranno dai 30, oltre il 20% sarà sotto i 40e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100", si legge nel comunicato. Ma nella tabella con tutti i, per gli appuntamenti più importanti, dalle cerimonie di apertura e chiusura ad alcune gare per le medaglie d’oro, isalgano.