Lutto nella diocesi di Latina per la scomparsa di Vincenzo Bernardini Aveva 53 anni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladiha comunicato il proprio profondo cordoglio per ladi, diacono e direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia. Una Perdita per la Comunità di, di 52, è deceduto questa mattina alle ore 9:25 presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Trigoria, a Roma, dove era stato ricoverato nelle scorse settimane a causa di una malattia.era direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia e collaborava con la parrocchia di San Luca, a. Celebrazione delle Esequie Le esequie disaranno celebrate domani, sabato 5 ottobre, alle ore 15,chiesa parrocchiale di San Luca a. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo Mariano Crociata, che guiderà la comunità nel rendere l’ultimo saluto a una figura tanto importante e amata.