L’Inter alla Procura | ‘La Digos sapeva tutto!’ Daspo agli ultras – CdS

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si dichiara apertamente innocente e parte lesa in merito all’inchiesta sugli. La società è pronta a collaborare e poi rivela sulla: “tutto”. Intanto, stretta dellasuglisbarra. LA SITUAZIONE –è pronta a collaborare per uscire (come sempre) pulita da questa intricata situazione giudiziaria. L’inchiestainfatti va avanti. Ieri altro giro di interrogatori, con i capidi Inter e Milan, rispettivamente Marco Ferdico e Luca Lucci, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Altra scena muta come quella già attuata mercoledì dai primiascoltati, tra cui anche Andrea Beretta. Oggi ancora interrogatori: oggi presente anche l’imprenditore dei parcheggi Gherardo Zaccagni.