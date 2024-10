Liguria | Orlando ' liguri non meritano bulletti alla ' Donald' Bucci'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un'Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che imeritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello dadi terza media". Lo dice in un video sui social il candidato del centrosinistrapresidenza della Regione, Andrea