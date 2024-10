Libano | nuovo raid israeliano nella notte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Questa, aerei da guerra israeliani hanno condotto attacchi su un bunker sotterraneo, dove si ritiene fossero riuniti i principali leader di Hezbollah, inclusa la presunta figura destinata a succedere al leader del gruppo, recentemente assassinato. Una serie di potenti esplosioni ha scosso i quartieri densamente popolati a sud di Beirut, con le onde d'urto che hanno fatto tremare edifici in tutta la capitale libanese. Funzionari israeliani, che hanno parlato in anonimato al New York Times, hanno affermato che l'esercito aveva raccolto informazioni che indicavano un incontro di alti esponenti di Hezbollah in un bunker a Dahiya, i sobborghi meridionali di Beirut.