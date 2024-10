Leganés – Valencia | a che ora e dove guardare oggi in TV la partita della Liga EA Sports

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 2024-10-04 08:26:46 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Leganes E Valenza Si affrontano venerdì, 4 ottobreA 21:00 (Tempo peninsulare spagnolo), nel Stadio Butarque. Entrambe le squadre si trovano in una situazione simile, molto più complicata per la Valenza che non è finito a partire da questa stagione. Dopo un inizio di stagione promettente, con due pareggi e una vittoria, il Leganes Hanno avuto tre sconfitte consecutive e due pareggi che li hanno mantenuti in fondo alla classifica. Non è una situazione allarmante, tutt’altro, ma piuttosto comprensibile nel caso di una persona recentemente promossa che sta cercando di abituarsi alla categoria più alta e che si guarderà dentro Butarque la seconda vittoria stagionale, che sarebbe anche la seconda in casa.