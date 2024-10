Inchiesta Ultras cosa rischia l’Inter e come può evitarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)potrebbe affrontare il commissariamento a causa di un’avviata dalla Procura di Milano sui legami tra il club e gli. Anche se la società non è formalmente indagata, i magistrati Sara Ombra e Paolo Storari hanno avviato un “procedimento di prevenzione” per valutare queste connessioni, sollevando preoccupazioni legali. Nonostante la minaccia, il club può evitare conseguenze gravi adottando misure drastiche. Ecco le cinque azioni principali chedovrà mettere in pratica: Controllo rigoroso sui biglietti: Glicontrollano parte della distribuzione dei tagliandi, spesso rivenduti a prezzi maggiorati.dovrà eliminare questa interferenza e riprendere il controllo totale delle vendite. Maggiore sicurezza agli ingressi: Alcuni tifosi entrano allo stadio senza un biglietto valido, con il supporto degli