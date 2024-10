Impianto Bioenerys l’azienda si difende | emissioni nei limiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Legnano, 4 ottobre 2024 – Leodorigene dell’di via Novara rientrano neiprevisti, ciononostante il gestore sta provando ad approfondire le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane: è questa, in estrema sintesi, la risposta dei portavoce dispa - società chiamata a gestire l’di via Novara di trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano - arrivata all’indomani delle polemiche nate per il mancato riscontro alle proteste dei cittadini giunte da più fronti.