Il processo a Le Pen potrebbe cambiare il futuro della politica francese

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 30 settembre al Palais de Justice di Porte de Clichy a Parigi è iniziato ilcontro Marine Le Pen e altri ventisei membri di spicco del Rassemblement National (ex Front National), accusati di aver utilizzato in maniera impropria i fondi del Parlamento europeo tra il 2004 e il 2016. Si tratta di quasi sette milioni di euro con cui gli europarlamentari del partito di Le Pen avrebbero dovuto pagare i contratti degli assistenti parlamentari a Strasburgo e Bruxelles e che invece, secondo l’accusa, sono stati utilizzati per stipendiare i funzionari del partito impegnati in Francia. Alcune di queste figure non avrebbero nemmeno mai messo piede al Parlamento europeo, mentre altri avrebbero svolto funzioni completamente diverse. Nel procedimento compaiono i nomi di molti degli esponenti dell’estrema destrae fedelissimileader.