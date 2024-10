Il famosissimo cantante diventa nonno per la prima volta | la figlia è incinta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il famoso artista diventerà. L’annuncio è arrivato dalla ragazza, che ha condiviso una tenera foto insieme al compagno, su Instagram, per annunciare la gravidanza. Anche il padre ha voluto condividere il lieto evento con una canzone interamente dedicata alla, nella quale ha annunciato che presto diventerà. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Se n’è andata”: era tra la più paparazzate d’Italia, l’addio dopo la malattia Leggi anche: Paura nella notte, esonda il fiume in Italia: evacuato il territorio Eminemper la: laHailie Jade èL’annuncio è arrivato proprio da Eminem che ha pubblicato di recente il video ufficiale (che trovate qui sotto) della sua nuova canzone “Temporary”. Il brano in questione è interamente dedicato allaHailie Jade Scott, 28 anni, nata dall’unione del rapper con Kimberly Anne Scott.