Grotesquerie la nuova serie FX horror drama di Ryan Murphy

(Di venerdì 4 ottobre 2024), laFXdiDisney+ ha diffuso il trailer di, laFXdi, che debutterà con i primi due episodi il 13 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia. La prima stagione è composta da 10 episodi. Iscriviti a Disney+ per guardare le più belle storie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro. Dove vuoi, quando vuoi. La trama diIndi FX, unadi crimini efferati ha sconvolto una piccola comunità . La “Detective Lois Tryon” sente che questi crimini la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno – o qualcosa – la stesse deridendo. A casa, Lois è alle prese con un rapporto teso con la figlia, un marito ricoverato in ospedale in lungodegenza e i suoi stessi demoni interiori.