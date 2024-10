Futani SA il 5 e il 6 ottobre torna Balconica | il festival che si affaccia dai balconi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 4 ottobre 2024)l’appuntamento con, “ilche sidai”. Anche quest’anno, sabato 5 e domenica 6, idi(SA), nel Cilento, diventano palco per concerti, reading, performance teatrali, andando ad ospitare più di venti artisti fra musicisti, attori, pittori, fotografi. «non è solo un, ma un evento culturale unico che unisce la storia e la tradizione del paese dicon l’arte e la musica contemporanea. Ogni anno,, situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove idelle case diventano palcoscenici per artisti provenienti da tutto il mondo. Iloffre una fusione tra tradizione e innovazione, creando un dialogo tra il passato e il presente attraverso la musica, l’arte e la partecipazione attiva della comunità».