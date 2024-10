Francesca Pascale si confessa | Ecco perché il matrimonio con Paola Turci è finito

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lo scorso luglio è giunta al capolinea la relazione tra. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante sono convolate a nozze nel 2022 a Montalcino, in provincia di Siena, Toscana. Dopo cinque anni d’amore, però, le donne hanno scelto di prendere strade diverse. “E’ una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna saper amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi“, aveva dichiaratoal Corriere della Sera (clicca QUI per leggere l’intervista). Di recente, laè tornata a parlare della fine delcon la cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.