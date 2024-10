Fiordigiglio scende dal ring | Ho vissuto momenti unici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Dopo 40 incontri da professionista, di cui 37 vinti, impreziositi da due titoli italiani, tre titoli dell’Unione Europea, due cinture intercontinentali IBF, e altre due tra internazionale IBF e WBC, Orlandodal. Il 40enne pugile aretino dice basta. Una decisione sofferta. Cala il sipario agonistico su uno degli atleti più talentuosi e vincenti dello sport aretino. Un problema all’occhio scoperto quasi un anno fa mentre stava preparando l’assalto al titolo Ebu Silver in Spagna, lo ha costretto ad uno stop che poi è diventato definitivo. "Per uno come me, che della boxe ha fatto la sua essenza vitale, questo è stato come subire il peggiore dei ko. Dal tappeto, però, ci si rialza sempre, cosa che farò anche stavolta per affrontare nuove e avvincenti sfide che la vita mi metterà davanti.