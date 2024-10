Dl Omnibus è legge approvato alla Camera | le novità dal bonus Natale alla sanatoria fiscale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladei deputati conferma la fiducia al Dle lo approva in via definitiva. Il decreto che raccoglie “misure urgenti di carattere, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” è diventatocon le modifiche recepite dall’ultimo passaggio al Senato, che aveva incrementato le norme del provvedimento con ulteriori misure come, tra le altre, ilper i redditi bassi nella tredicesima, laper il concordato e la stretta sulla pirateria in Tv. Il decreto Sul testoa Palazzo Madama laha votato la fiducia posta dal Governo con 158 sì e 112 no, per poi, nella tarda serata di mercoledì 2 ottobre, dare il via libera definitivo al provvedimento con 134 voti favorevoli e 96 contrari.