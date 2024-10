Dall’Argentina al Maradona per vedere il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un tifoso argentino racconta l’emozione di assistere alla partita degli azzurri Santiago arriva da Las Junturas, un piccolo paesino di circa duemila abitanti nella provincia di Cordoba, Argentina. Insieme a un gruppo di amici, ha sceltocome destinazione per le sue vacanze, attratto da un richiamo speciale: lo stadio dedicato a Diego Armando. “Per noi argentini è un orgoglio sapere che in Italia ci sia uno stadio intitolato a”, racconta emozionato al quotidiano Il Mattino. La coincidenza della partita delcontro il Monza durante il loro soggiorno ha reso l’esperienza ancora più speciale. “Un’emozione unica al” Santiago e i suoi amici non hanno perso tempo e sono riusciti a procurarsi i biglietti per la partita. Domenica sera erano sugli spalti del, vivendo un’esperienza che definisce indimenticabile.