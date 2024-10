Creature Commandos – James Gunn anticipa il ruolo di una star in Superman e Peacemaker 2

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Universo DC die Peter Safran sta gettando molte basi, con film e show televisivi all’orizzonte per i prossimi anni. Il primo progetto a essere rilasciato ufficialmente sul nuovo slate dei DC Studios è la serie animata, e sembra che presto vedremo molto di più di uno dei personaggi dello show. In una recente intervista con Entertainment Weekly,ha confermato che Frank Grillo riprenderà ildi Rick Flag Sr. in live-action sia nel film suche nella seconda stagione di, e che tutte e tre le apparizioni forniranno un’istantanea unica del personaggio. “È un personaggio davvero forte che Frank ha plasmato”, ha spiegato. “Il personaggio è anche in, ed è una parte incredibilmente importante in. È uno dei personaggi principali della seconda stagione di