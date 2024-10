Close la recensione senza spoiler del film drammatico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)del 2022 diretto da Lukas Dhont, è attualmente una delle pellicole in tendenza su Now TV. Vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2022, il lungometraggio racconta la storia dei tredicenni Léo e Rémi. I due ragazzi condividono un legame profondo e trascorrono molto tempo insieme, anche grazie all’attività di raccolta di fiori gestita dalle loro famiglie. Quando iniziano a diventare bersaglio di prese in giro però, il loro rapporto viene messo a dura prova, portando a un cambiamentonel corso degli eventi.– ladelè unestremamente delicato e toccante, che racconta una storia di un legame tra due ragazzi in una fase molto complicata della vita, in cui possono esserci dubbi sulla propria identità e sul proprio orientamento sessuale.