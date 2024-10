Bremer tempi di recupero choc Chi prende la Juve al suo posto in difesa nome esplosivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La vittoria contro il Lipsia è più che convincente, la pecca però è l'infortunio di Gleison, che con la lesione al ginocchio rimarrà fermo per quasi tutta la stagione. Il suo stop fa riflettere la. Se Kalulu rende al meglio insieme a Gatti, e Danilo prova a insediare la loro titolarità, la soluzione in casa è anche di ruotarli con Cabal e Savona. Tuttavia, Cristiano Giuntoli vuole avere una rosa piena e per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, sta guardando in Premier League aldi Kiwior, l'ex Spezia ai margini dell'Arsenal e vecchia conoscenza di Motta daidello Spezia. Il giocatore sarebbe più un terzino che un centrale, ma si tratterebbe di un colpo alla Kalulu, con possibilità di riadattarlo in campo. Senza escludere la possibilità di richiamare Tiago Djaló, attualmente in prestito al Porto dopo il mancato passaggio alla Roma.