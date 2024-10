Bottega Veneta e i suoi nuovi profumi | incontri olfattivi tra Venezia e il mondo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Incontro di ingredienti provenienti da diversi paesi e continenti. Così sono state pensate e create, le cinque fragranze della collezione olfattiva di, la prima sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy.che rendono omaggio alla città d’origine della casa di moda,, e alla trama in pelle di casa, l’intreccio. Intrecciatiche raccontano storie globali: così come, colmando le influenze tra Nord e Sud, Est e Ovest, è riuscita a fare. Isono crogioli, trae ilSono composte con essenze di origine naturale al 100 per cento, provenienti da diversi angoli del globo, le fragranze firmateevocativi, nati per affascinare i sensi e stimolare l’immaginazione.