Autonomia differenziata basta con la balla che il costo della vita al Sud è più basso che al Nord!

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Giuseppe Paradiso “Ilal Sud è piùrispetto alItalia!”. Quante volte abbiamo sentito (o letto sui quotidiani) questa dichiarazione ripetuta come un mantra per convincere i cittadini del Sud che, in fondo, a loro sono necessari meno denari in tasca per vivere? E’ la verità? No affatto! Ed ecco una serie di “imbrogli”, perpetrati manipolando i dati diffusi dall’Istat. Primo imbroglio: paragonare soggetti con dati non omogenei Ha senso paragonare ildi una Regione italiana dove il reddito medio dei suoi abitanti è il doppio di quello di un’altra Regione dove, invece, è la metà? No, non ha alcun senso, perché i paragoni si fanno su dati omogenei, altrimenti il dato finale è viziato fin dall’origine. Questa prima deduzione è talmente ovvia che non vale la pena approfondirla.