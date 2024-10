Auto a Gpl va a fuoco lungo la A1 all’altezza di Villanova | carreggiata nord chiusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)del Sillaro (Lodi), 4 ottobre 2024 – Si incendia un’alimentata a Gpl,per consentire le operazioni di soccorso. Disagi, nella prima serata di oggi, 4 ottobre, adel Sillaro. Per cause sconosciute, ha presouna vettura Fiat 500, alimentata a Gpl, in marciail tratto lodigiano dell’strada del Sole Milano-Napoli. Il conducente ha visto fumo uscire dal vano motoredel chilometro 29, in direzionee ha quindi accostato, lasciando l’utilitaria sulla corsia di emergenza. Se l’uomo si è messo in salvo, per fortuna senza ferirsi, il mezzo è finito completamente carbonizzato. I vigili delsono presto arrivati con un’pompa serbatoio e hanno spento le fiamme. Ilaveva ormai lambito tutta l’vettura. Intanto laè stataper permettere le operazioni di spegnimento e alle 20.