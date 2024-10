Albereta Run allenamenti collettivi per i podisti a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – E’ tornato l'attesissimo appuntamento con l'Run a, uno degli eventi più partecipati e coinvolgenti per amanti del running e delle passeggiate all'aria aperta.Run aPromosso dalla Uisp diin collaborazione con la Polisportiva Ellera, Us Nave,ca Oltrarno e La Fontanina, l'Run offre sessioni di allenamento collettivo per runners e camminatori. L'incontro è fissato alle 19 agli impianti sportivi2000 (con accesso da Piazza Ravenna), dove gli atleti avranno a disposizione spogliatoi attrezzati. La partenza è prevista alle 19.30, con la consueta energia e spirito di comunità che caratterizza questo evento. Un mercoledì sì e uno no, quindi il prossimo appuntamento è per il 16 ottobre.