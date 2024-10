Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)DEL 03 OTTOBREORE 08.35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO VI SON ODELLE CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E PONTINA, TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANDANDO IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IL TRAFFICO SI PRESENTA FORTEMENTE RALLENTATO A PARTIERE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.