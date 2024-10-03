Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 08:45 (Di giovedì 3 ottobre 2024) Viabilità DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO VI SON ODELLE CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA, TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANDANDO IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IL TRAFFICO SI PRESENTA FORTEMENTE RALLENTATO A PARTIERE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 07. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORD, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO ...
- Da romadailynews di gio. 3 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 03 OTTOBRE 2024 ORE 07. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORD, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E CENTRALE DEL LATTE, MENTRE IN INTERNA VI SONO DELLE TRA CASILINA E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO ...
- Da romadailynews di mer. 2 ott. Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 20:30 - I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 90 MINUTI O SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI. SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
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