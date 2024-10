Va a caccia con trappole illegali una denuncia per bracconaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pistoia, 3 ottobre 2024 – Operazione antidella polizia provinciale a Carmignano: untore è statoto in procura per i reati di uccellagione, detenzione di specie di uccelli protetti, maltrattamento di animali e violazione in materia di detenzione di munizioni. L’operazione, frutto di sopralluoghi ed appostamenti, ha colto in flagranza di reato untore intento a catturare uccelli protetti utilizzando un impianto illegale, composto da due reti verticali. Attorno alle reti, collocate in un’oliveta nei pressi della sua abitazione, erano stati posizionati numerosi richiami vivi in gabbia, appartenenti a specie protette (prispoloni), utilizzati per attirare altri volatili, anch’essi detenuti illegalmente. Durante l’operazione è stato trovato intrappolato anche un esemplare vivo appartenente a una specie protetta.