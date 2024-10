Un telo sui cavi dei treni della Roma-Civitavecchia | ritardi fino a due ore e circolazione in tilt

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo la giornata infernale vissuta il 2 ottobre a, con il traffico ferroviario ine lasospesa per diverse ore, nuovisi sono registrati 24 ore più tardi. Come rivelato dall’Ansa, unne è finito sulla linea aerea deinella tratta, all’altezza di Santa Severa. Probabilmente è stato spinto lì dal vento, ma la Polfer si è subito recata sul posto per risolvere e completare gli accertamenti sul caso. Non sono stati registrati feriti, ma sono stati segnalati possibilia due ore oltre alla cancellazione di alcune corse. LEGGI ANCHE: Salvini e il caosche non può snobbare per il peso elettorale dei pendolari Rfi ha sospeso il contratto con la ditta dei lavori Un’altra giornata complicata, quindi, per latranviaria.