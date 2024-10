Stop auto a benzina e diesel Italia anticipa piano di sostegno in UE

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un contesto di crescente preoccupazione per il futuro del settoremotive in Europa, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hato a Bruxelles un ambiziosopromosso dall’volto a garantire una transizione sostenibile e competitiva verso l’abolizione delleentro il 2035. Durante il Consiglio Competitività dell’Unione Europea, il 26 settembre 2024, Urso ha delineato le linee guida per una nuova politica industriale, sottolineando la necessità di un intervento coordinato a livello europeo.