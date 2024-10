Sonia Bruganelli quanto guadagna l’ex opinionista a Ballando con le Stelle? Cifre record

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024), exdel Grande Fratello Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha ormai intrapreso la strada verso il successo nel mondo della televisione. Per tanti anni ha lavorato, e lavora tuttora, come imprenditrice. È a capo dell’agenzia di scouting e casting fondata nel 2005, la SDL 2005, che collabora con programmi di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro. Ma non si è fermata qui: ha creato linee di abbigliamento, tra cui la collezione per bambine Adele Virgy, ispirata dai disegni dei suoi figli. Ha anche lanciato SDL TV, una piattaforma online che offre contenuti esclusivi sui programmi di Bonolis e ospita il format I libri di, in cui intervista autori di libri. Nel 2021 è arrivata la svolta, diventandodel Grande Fratello VIP, posizionandosi non più dietro, ma davanti alle telecamere.