San Martino Valle Caudina | Spaccio droga e detenzione illegale di proiettili

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Revocata laDomiciliare a un 31enne: Ripristinata la Custodia in Carcere perdidi Munizioni I Carabinieri della Stazione di San, nel pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, che ha disposto la revoca delladomiciliare e il ripristino della custodia in carcere per un 31enne del luogo. Il provvedimento è scaturito a seguito di un’attività condotta la scorsa settimana dai citati militari dell’Arma, che ha portato alla denuncia dell’uomo perdi sostanze stupefacenti edi. Le accuse, confermate dalle prove raccolte durante l’operazione, hanno reso necessaria la revoca della misura alternativa precedentemente concessa.