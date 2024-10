Ruba portafogli a un’anziana denunciata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La donna,di 89 anni, residente a Trezzano, era intenta a fare la spesa in un supermercato. Mentre prendeva l’uva dal banco ha lasciato alle sue spalle il carrello, vicino a lei, con la borsa infilata nello scomparto utilizzato per far sedere i bambini piccoli. È stata questione di pochi attimi: una donna si è avvicinata, si è coperta le mani con il suo zaino e ha sfilato ilo dalla borsa dell’anziana per poi uscire con calma dal supermercato. Appena si è accorta del furto, l’89enne si è rivolta alla polizia locale che ha raccolto la denuncia e si è messa subito sulle tracce della ladra.