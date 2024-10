Roma l’autunno di Villa De Sanctis all’insegna del circo | eventi gratuiti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le belle ottobratene sono alle porte e tra Via Casilina e Via dei Gordiani, dal 5 al 27 ottobre 2024 torna la terza edizione diggio De, il festival autunnale dicon appuntamenti e laboratori dedicati a famiglie e nuove generazioni ideato dall’associazione U35 MeltingPot. I protagonisti che animerannodiDe, tutti i sabati e le domeniche dalle 16.00 sono laSvago, la Compagnia Tribulè e il Collettivo PaZo che terranno 8 workshop sulle arti circensi aperti alle nuove generazioni. Leggi anche: — COSA FARE AAD OTTOBRE: MERCATINI, SAGRE EDDA NON PERDERE A seguire, i sabati alle ore 18:00 e le domeniche alle ore 17:00, la rassegna propone gli spettacoli delle formazioni di Nuovopiù interessanti del panorama nazionale ed europeo per un calendario di appuntamenti trasversalmente apprezzato da tutti.