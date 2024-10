Reina | Io e la mia famiglia abbiamo pianto nel lasciare Napoli quando possiamo ci torniamo sempre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pepetornerà adomani, per il match contro il Como delle 18:30 al Maradona. Il portiere, arrivato nella squadra di Fabregas quest’anno, ha raccontato dell’affetto che prova ancora nei confronti della città in cui è stato nel 2013-14 e tra il 2015 e 2018.: «Io e la mianel» A Sky Sport ha dichiarato: «è solarità, gente che ti dà anche quello che non ha. Altruismo, felicità, sorrisi, odore di caffè, quello fatto per bene. Per noi, perché parlo anche per la miarimarrànel cuore; ci ha colpito fin dall’inizio el’dovuta. L’hodetto: di tutto il mio percorso, i quattro anni vissuti asono stati qualcosa di diverso, grazie alla gente di