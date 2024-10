Pieve Porto Morone derubato il bar tabacchi della stazione di servizio | rubate solo stecche di sigarette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Pavia), 3 ottobre 2024 – Assaltato nella notte appena trascorsa il bardiIp di. I ladri hanno forzato la porta posteriore del gabbiotto, uno spazio adibito a esercizio commerciale e, una volta entrati, si sono avventati sulleesposte per essere vendute. Non hanno cercato altro i malviventi, hanno afferrato diversee sono scappati. Questa mattina alle 6, quando i gestoridisono arrivati per la normale apertura, si sono accorti di essere stati visitati dai ladri. Da una prima ricognizione effettuata, hanno un valore di almeno 500 euro ledisottratte. Sul furto stanno indagando i carabinieri di Chignolo Po.