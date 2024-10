Personalità e gamba con i maestri Freuler navigatore automatico Moro dirige senza sbavature E Skorupski infonde certezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)7 Forse poteva essere più reattivo sul cross di Salah da cui nasce il gol di Mac Allister. Il resto è sicurezza pura. Zero colpe sul 2-0 di Salah. E tante uscite a valanga frutto di posizionamenti intelligentissimi. Posch 6,5 Un po’ spaesato nel primo tempo, però tiene botta su Luis Diaz. Nella ripresa fa ammonire Mac Allister e tiene la testa sul manubrio fino all’ultimo. Gladiatorio. Beukema 6,5 Passivo sul gol dell’1-0, ma leonino e sempre puntuale. Nelle vie centrali la squadra non soffre praticamente mai: bravo Sam. Lucumi 7 Va in crisi solo quando dalla sua parte Salah elude la guardia di Miranda, però che applicazione e che concentrazione. Bene anche quando avvia l’azione con la costruzione bassa. Miranda 6 Il pallone che serve a Dallinga nel primo tempo è delizioso, ma tanta sofferenza su Salah e passività sul gol dell’egiziano.