Ora si teme per l’utilizzo dei dati personali

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Anche al Trasimeno, non solo nella sede della polizia postale di Perugia, starebbero arrivando le prime segnalazioni di persone cadute nel tranello del "sistema". Da quanto risulta a La Nazione, più utenti delusi si sarebbero recati dai carabinieri per raccontare la propria storia e chiedere consigli su come procedere. Ora in molti temono che tra i risvolti più delicati della piattaforma oscurata da Consob ci sia il possibile uso illecito deisottratti ai partecipanti.