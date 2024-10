Olimpia Milano Messina | La differenza di fisicità ha deciso l’incontro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il coach dell’, Ettore, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra della prima gara dell’Eurolega 2024/25 sul campo del Monaco: “La gara è stata decisa da quanto accaduto nel primo tempo in cui il nostro livello dinon è stato all’altezza della competizione, siamo stati soverchiati, anche a rimbalzo dove hanno prodotto 17 punti. Nel secondo tempo siamo andati meglio, scegliendo di giocare più grossi con Ricci da 3, abbiamo mosso la palla, segnando oltre 50 punti contro una squadra di alto livello di Eurolega, siamo andati un po’ meglio a rimbalzo, un po’ meglio in difesa. Ma ladistasera hala gara. L’abbiamo visto, ne prendiamo atto e ci mettiamo a lavorare per migliorare e miglioreremo“.: “Ladiha” SportFace.