Obesità nella società | cause e come affrontarla

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSecondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di persone in sovrappeso e obese è in costante aumento anno dopo anno. Perché i chili di troppo rappresentano un problema così grande, da dove derivano principalmente eaffrontarli? La corsa, spesso consigliata, aiuta davvero a perdere peso? C’è motivo di preoccuparsi? Purtroppo sì. Anche se alcuni pensano che l’sia solo una questione estetica, in realtà il problema è molto più serio. I chili in eccesso rappresentano una reale minaccia per la salute. Possono portare a malattie graviil diabete di tipo 2, l’ipertensione e persino alcuni tipi di cancro. Inoltre, influenzano negativamente le articolazioni, causando problemi di mobilità e aumentando il rischio di infortuni.