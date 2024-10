Nuovo colpo di scena nel caso Moncaro | si dimette la socia abruzzese Federica Morricone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non sembra avere fine la saga della cooperativa: lasidalla carica di consigliere nel comitato esecutivo e nel cda della cooperativa. Lo rivela il Corriere Adriatico, secondo cui sarebbero due i motivi illustrati dalla stessaper giustificare le sue dimissioni in una lettera ai Cda. La prima è che non sarebbe andato in porto il perfezionamento della vendita della sua cantina in Abruzzo, Villa Medoro, con «enormi danni all’azienda». La seconda è che le sarebbero state «colpevolmente celate le reali condizioni economiche, patrimoniali e finanziare della società acquirente ()». Villa Medoro - Abruzzo La vendita mai finalizzata di Villa Medoro Al centro di questa nuova svolta, c’è quindi il nodo della vendita di Villa Medoro.