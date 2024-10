Nubifragio all’alba in Italia | la città rimane bloccata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024)in: la– Non si arresta l’ondata di maltempo nel nostro paese. La notaè rimasta addirittura preda di un blackout. Come spesso succede, le cattive condizioni hanno avuto effetti anche sul traffico, causando svariati rallentamenti e disagi. ( dopo le foto) Violentoa Genova: blackout ine disagi Violentoa Genovadi oggi, giovedì 3 ottobre 2024. Una notte terribile per gli abitanti liguri: il pluviometro di Quezzi, tra le 6 e le 7 del mattino, ha misurato 53,8 mm con un picco di 11 mm per cinque minuti. Valori orari forti, segnala Arpal, anche al santuario di Monte Gazzo (38,8 mm), Righi (37,8 mm) e Premanico (37,2 mm). Come dicevamo in apertura, un blackout si è verificato ina causa di un guasto a una centrale elettrica in zona corso Europa.